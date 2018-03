Metallica fará show no estádio de Ramat Gan em Jerusalém

A banda americana de heavy metal Metallica fará um show no próximo dia 22 de maio em Israel, onde não toca desde 1999, informam nesta segunda, 1, os jornais locais.

O Metallica, que esteve no Brasil em janeiro, tocará no estádio de Ramat Gan, nos arredores de Tel Aviv. O show está inserido na turnê do álbum "Death Magnetic".

Será o terceiro show da banda em Israel, onde se apresentou em 1999 e em 1993, segundo o jornal israelense "Ha'aretz".