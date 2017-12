Metallica fará show extra no Morumbi em janeiro

A banda americana Metallica fará um show extra no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela turnê World Magnetic Tour, informou nesta quarta-feira, 9, a produtora responsável por trazer o grupo ao Brasil.

Segundo a CIE Brasil, empresa que organizará o show do Metallica, a intensa procura de ingressos fez com que uma nova apresentação fosse marcada para o dia 31 de janeiro. Anteriormente, havia apenas dois shows agendados - em Porto Alegre, no dia 28, e em são Paulo, no dia 30.

As apresentações do Metallica fazem parte da turnê World Magnetic Tour, que divulga o último trabalho do grupo, o Death Magnetic, de 2008.

Os ingressos para o show extra poderão ser comprados a partir do dia 14 de dezembro através do site www.ticketmaster.com.br, pelo telefone 4003-8282 ou na bilheteria oficial, localizada no estacionamento anexo do Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.981 - Santo Amaro).

O valor dos ingressos para o setor Pista é de R$ 250,00 e para a Pista Vip é de R$ 500,00. Para o setor Cadeira Inferior, os as entradas custam R$ 250,00, enquanto o preço de Cadeira Superior é de R$ 300,00. As arquibancadas do Morumbi também estarão disponíveis nos valores de R$ 150,00 (Arquibancada Laranja), R$ 170,00 (Arquibancada Azul / Vermelha) e R$ 190,00 (Arquibancada Vermelha Especial).