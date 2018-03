Metallica fará sessão de autógrafos em loja de discos nos EUA A banda Metallica vai comparecer publicamente numa loja de discos pela primeira vez em quase uma década no próximo 19 de abril, como parte das comemorações do Dia das Lojas de Discos, evento promocional de varejistas musicais independentes. A banda participará de uma sessão de autógrafos e cumprimentos na loja Rasputin Music's Mountain View, perto de San Francisco. Além de promover o relançamento em vinil de seus álbuns clássicos "Kill 'Em All" e "Ride the Lightning", a presença do Metallica tem por objetivo dar força à comunidade das lojas de música independentes. Liderado pela Aliança de Lojas de Mídia Independentes, a Coalizão de Lojas de Música Independentes, a Rede Music Monitor, a Newbury Comics e o Grupo Value Music de Lojas Independentes, o primeiro Dia das Lojas de Discos terá eventos especiais em todas as lojas que participam. As lojas vão oferecer aos clientes caixas de brindes com novos formatos, novos álbuns e informações sobre lançamentos musicais, de cinema, de histórias em quadrinhos e games.