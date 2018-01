Metallica está de volta com a música ‘Hardwired’ e anuncia novo disco; ouça

Peso. Pancada. Velocidade alucinante. O que se esperar do Metallica oito anos de silêncio depois – nos estúdios, já que dos palcos a banda nunca consegue ficar tanto tempo longe – está em 3 minutos e 18 segundos da inédita Hardwired, lançada na tarde desta quinta-feira, 18. A faixa antecipa o novo disco do grupo, oito anos após Death Magnetic.

James Hetfield (voz e guitarra), Lars Ulrich (bateria), Kirk Hammett (guitarra) e Robert Trujillo (baixo) funcionam como arautos do fim dos tempos em Hardwired, faixa que também ganhou clipe e pode ser ouvida (ou assistida) no player abaixo. “Somos tão f...”, canta Hetflield.

Fica claro como todo o restante da trupe toca em volta da bateria furiosa de Ulrich. O Metallica descobriu sua forma de criar na atual formação, com Trujilo cada vez responsável por criar o peso borrado que se nota por baixo das guitarras de Hammett e Hetfield. Exite, contudo, um grande problema na canção e é justamente na falta de vontade de Ulrich sair do turbilhão de batidas aceleradas. Não há pausas, variações. Perde-se tudo pelo bololô acelerado, pouco criativo – como se fosse um louco correndo em direção a lugar algum.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Metallica, com o anúncio do disco Hardwired... To Self-Sestruct encerra rumores que duravam dois anos sobre a vinda, ou não, do décimo disco. A banda alimentava as notícias de que um novo álbum estava sendo gravado, era difícil prever quando o trabalho estaria pronto, contudo.

Hardwired... To Self-Sestruct será um disco duplo, com 80 minutos de duração e somente 12 faixas. O produtor do álbum é Greg Fieldman, aquele que produziu o controverso disco Lulu, uma parceria com o ícone indie Lou Reed.

Também nesta quinta-feira, a banda lançou o início do documentário Metallica: The Early Years, no site de música em streaming Spotify – os assinantes do serviço pódem assistir aqui.

Assista ao clipe de Hardwired: