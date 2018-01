Metallica encerra o primeiro show em SP O Metallica encerrou às 23h45 o primeiro dos dois shows da turnê "World Magnetic Tour" em São Paulo. O espetáculo teve duas horas e cinco minutos de duração. Além das canções do novo disco, "Death Magnetic", os cerca de 60 mil fãs que foram ao Morumbi neste sábado ouviram também clássicos com Enter Sandman, Motorbreath, Stone Cold. A saída do estádio do Morumbi está sendo feita com tranquilidade.