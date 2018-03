Metallica e Rihanna farão shows em Nova York contra a pobreza

Metallica e a estrela do pop Rihanna comandarão o próximo Global Citizen Festival, que mobilizará os fãs na luta contra a extrema pobreza no mundo.

O festival, marcado para o dia 24 de setembro no Central Park de Nova York, "vende" entradas com base em ações tais como mensagens em redes sociais e cartas para promover projetos de desenvolvimento. 60 mil entradas serão distribuídas e a curadoria das atrações é de Chris Martin, do Coldplay.

A 5ª edição do festival incluirá Metallica, em um dos poucos shows planejados para 2016 pela banda pioneira do metal, ainda que cresçam as expectativas de o grupo lançar um novo álbum ainda este ano.

Rihanna, umas das cantoras contemporâneas do pop de maior sucesso, aparecerá no Global Citizen Festival semanas depois de terminar a turnê mundial de Anti.

Entre os artistas cotados para aparecer no eventos está a sensação do pop Selena Gomez, Major Lazer, o rapper Kendrick Lamar, e convidados como a estrela do R&B Usher e Yusuf Islam, roqueiro antes conhecido como Cat Stevens.