Metallica e Placebo confirmam shows no Brasil

O Metallica corre o risco de ter de comprar casa no Brasil. Sete meses após se apresentar no Rock in Rio, a banda volta ao País. Fará uma única apresentação em São Paulo no dia 22 de março, no Estádio do Morumbi, segundo anunciou há pouco a empresa promotora, Time for Fun. Pela primeira vez, segundo os promotores, a banda irá apresentar um show em que o público poderá eleger o set list (a partir do dia 20, o público poderá escolher entre as cerca de 140 músicas gravadas). Como forma de homenagear seus fãs, o grupo lançou Metallica By Request, uma inovadora experiência de show interativo.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de 17 de dezembro: a partir da 0h01 pela Internet (www.ticketsforfun.com.br); das 9h pelo telefone 4003 5588; das 10h na bilheteria do Citibank Hall (antigo Credicard Hall) e demais pontos de venda no país. A Time for Fun também confirmou um novo show no Brasil da banda britânica Placebo. O grupo também fará uma apresentação única em São Paulo (Citibank Hall - antigo Credicard Hall), no dia 14 de abril. O trio formado nos anos 90 está em turnê de divulgação do seu sétimo álbum, Loud Like Love.

Pré-venda exclusiva para clientes Citi, Credicard e Diners entre os dias 13 e 19 de dezembro. O público em geral poderá adquirir ingressos a partir de 20 de dezembro. Os ingressos estarão disponíveis pela internet (www.ticketsforfun.com.br), pelo telefone 4003-5588; na bilheteria do Citibank Hall; e demais pontos de venda em todo o país. A banda é integrada por Brian Molko (guitarra/vocal), Stefan Olsdal (baixo) e Steve Forrest (bateria), e já esteve no País diversas vezes.

Outro show confirmado essa semana foi o do ator e músico Hugh Laurie, da premiada série House. Ele vem ao País em março acompanhado pela Copper Bottom Band. Toca piano e guitarra e canta. Também da T4F, a turnê será apresentada em cinco cidades: dia 20 de março no Rio de Janeiro (Citibank Hall); dia 21 em Belo Horizonte (Chevrolet Hall); dia 25 em Curitiba (Teatro Positivo); dia 27 em Porto Alegre (Teatro do Sesi); e dia 29 em São Paulo (Citibank Hall - antigo Credicard Hall). Para os shows de Hugh Laurie no Rio de Janeiro e São Paulo, clientes dos cartões Citi, Credicard e Diners terão pré-venda exclusiva entre os dias 11 e 17 de dezembro. Em todas as cidades, a venda para o público em geral terá início em 18 de dezembro.

Ingressos estarão disponíveis nas bilheterias oficiais, pela internet (www.ticketsforfun.com.br); pelo telefone 4003-5588 e (41) 3315-0808 (somente Curitiba); demais pontos de venda em todo o país.