Metallica é o destaque do terceiro dia do Rock in Rio

O dia mais metal desta edição do Rock in Rio começa com a banda Glória, às 19h no domingo, 25. O grupo surgiu na mesma época do NX Zero e - quem não se lembra? - da difusão do emo na cena pop, em forma de música, moda e comportamento.

Com som pesado e vocais guturais, o grupo demorou para entrar para o circuito comercial. O sucesso massivo veio em 2009 com o lançamento do disco Gloria, que emplacou nas rádios e foi indicado ao Prêmio Multishow a ao VMB como Banda Revelação.

COHEED & CAMBRIA - 20h10

Os norte-americanos vem ao Brasil pela primeira vez no Rock in Rio. Foi fundada em 2002 depois de várias mudanças entre integrantes e conceitos de um grupo chamado Shabütie. Coheed & Cambria tem cinco álbuns, todos interligados por uma história de ficção científica, The Amory Wars, escrita por Claudio Sanchez, vocalista e guitarrista do grupo.

Curiosidade

O baixista Michael Robert Todd foi preso em julho deste ano após assaltar uma farmácia na cidade de Attleboro, em Massachusetts (EUA). O crime aconteceu poucas horas antes de um show da turnê do grupo. Todd foi expulso da banda e substituído por Wes Styles. Completam a banda Travis Stever (guitarra) e Chris Pennie (bateria).

MOTÖRHEAD - 21h40

Os metaleiros doMotörhead são veteranos. Criado em 1975, o grupo sobrevive até hoje com uma legião de fãs, que estampam a marca da banda em suas camisetas. O último disco da banda saiu em 2010, The World Is Yours', segundo o site oficial do Motörhead, um dos melhores dos últimos anos. Há de se considerar que são 35 anos de carreira. A banda está em turnê mundial e em outubro toca em Zurique, na Suíça, e em cidades da França.

SLIPKNOT - 23h10

Depois de se apresentarem no dia 23 com a Stone Sour, Corey Taylor e Jim Root voltam ao Palco Mundo para tocar com os outros sete integrantes do Slipknot, dessa vez usando as máscaras que caracterizam o grupo de heavy metal. O Slipknot já tocou no Brasil em 2005 e vai se apresentar pela primeira vez por aqui sem o baixista Paul Gray, que morreu em maio deste ano por overdose de morfina. Ele foi substituído pelo ex-guitarrista Donnie Steele.

METALLICA - 0h50

O destaque do 'Dia do Metal' já incluiu várias vezes o País em seu roteiro de shows e desta vez volta como a escolha do público. A banda venceu uma pesquisa do Ibope sobre qual banda os fãs gostariam de ver no festival. O grupo foi o primeiro a ser anunciado, já em novembro do ano passado, e publicou eu seu site oficial que não podia dizer não ao Rock in Rio "original".

Curiosidade: O Metallica vai lançar em breve um disco em parceria com o ex-Velvet Underground Lou Reed. Lulu deve sair 31 de outubro.

PALCO SUNSET

Matanza e B Negão

Korzus e The Punk Metal Allstars

Angra e Tarja Turunen

Sepultura e Tambours Du Bronx

MÚSICA ELETRÔNICA

Vencedor PT Burn

Killer On The Dancefloor

The Twelves

Steve Aoks

Boys Noize

ROCKSTREET

Seeley e Baldori

Victor Biglione

Go EasT Orkestar

Orleans Street Jazz Band

Steven Harper