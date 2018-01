Metallica e Machine Head confirmam presença no Rock in Rio

Metallica e Machine Head confirmam sua presença em noite dedicada ao Heavy Metal no Rock in Rio-Lisboa, que acontece nos dias 30 e 31 de Maio e 5, 6 e 8 de Junho. A mudança no calendário do evento, que antes seria do dia 6 ao dia 8 de junho, se deu em conseqüência da estréia da seleção portuguesa no Campeonato Europeu de Futebol, que está agendada para o dia 7. O intuito da alteração na programação, é possibilitar que todos usufruam de ambos acontecimentos sem ter que optar por apenas um. Solidariedade Uma das bases do Rock in Rio é o projeto social Por um Mundo Melhor. Iniciado em 2001, no Rio de Janeiro, o projeto tem o objetivo de alertar as pessoas e sensibilizá-las para que ajudem a melhorar as condições sociais através das mais simples atitudes cotidianas. Em cinco edições, milhares de jovens e crianças foram beneficiados pelas doações provenientes das vendas de ingressos do evento e das ações promovidas pelos seus parceiros, que hoje somam cerca de 2 milhões de euros. Na edição de 2008, organizadores do evento elegeram as alterações climáticas como tema central do Projeto Social.