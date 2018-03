Metallica e Lou Reed lançam single

Depois de fazer uma das apresentações mais enérgicas do Rock in Rio 2011, o Metallica lançou nesta segunda-feira, 26, a música The View.

O single faz parte do novo álbum da banda produzido em parceria com o cantor Lou Reed. O disco conta também com as presenças de Hal Wilner e Greg Fidelan.

Lulu, gravado nos estúdios do Metallica, tem previsão de lançamento para o dia 1° de novembro nos Estados Unidos. O álbum inclui dez faixas criadas por Lou Reed e é inspirado por peças do escritor e dramaturgo alemão Frank Wededkind.

Além de The View, Lulu apresenta canções como Junior Dad, Cheat on Me e Dragon.