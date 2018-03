Metallica e Lou Reed divulgam trecho de primeira música de 'Lulu'

SÃO PAULO - Metallica e Lou Reed divulgaram trecho de 30 segundos da primeira música do trabalho colaborativo Lulu. The View será lançada na íntegra no dia 27 e ficará disponível para download na internet.

Lulu chega às lojas no dia 31 de outubro e é resultado de parceria entre a banda de heavy metal e o ex-vocalista do Velvet Underground, que resolveram se reunir após uma apresentação conjunta para uma festa nos Estados Unidos em 2009.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O nome do álbum, sugerido por Reed, é inspirado em duas peças teatrais alemãs de Frank Wedekind, conhecidas como "Peças de Lulu".

"Lou estava suficientemente inspirado por sua última performance com o Metallica que recentemente convidou a banda para se juntar a ele e levar essa Lulu teatral a um outro nível", diz apresentação no site do projeto, o Loureedmetallica.com.

O Metallica se apresenta no Brasil, sem Lou Reed, em 25 de setembro, no palco principal do Rock In Rio, mesmo de Slipknot e Motörhead.