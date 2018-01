Metallica: ainda há ingressos à venda para show extra

Ainda há ingressos para o show extra da banda de heavy metal Metallica, em todos os setores do estádio do Morumbi, segundo informa nesta terça, 19, a assessoria de imprensa do espetáculo. O show do dis 31 será a última apresentação da banda no Brasil, com abertura do grupo brasileiro de heavy metal Sepultura.

Em Porto Alegre, o local do show foi mudado por problemas de infra-estrutura, segundo a assessoria. Sai o Estádio Zequinha e entra o Parque Condor (Av. Das Indústrias, 1.787, em frente ao Aeroporto). A data continha a mesma, 28 de janeiro, e a abertura será feita pela banda Hibria.