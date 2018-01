Met de Nova York ameaça impedir músicos de trabalhar por disputa contratual

O gerente-geral do Met, Peter Gelb, escreveu uma carta para membros do coral, músicos da orquestra, técnicos de palco e outros empregados na quarta-feira dizendo que deveriam se preparar para uma interrupção no trabalho se não se chegar a um acordo quando os atuais contratos vencerem em 31 de julho.

“Eu espero sinceramente evitar um evento tão infeliz”, escreveu Gelb.

Uma parada interromperia ensaios e outros preparativos para a temporada 2014/15 de uma das casas de ópera mais célebres do mundo, que deve estrear "Le Nozze di Figaro", de Mozart, em 22 de setembro.

“Mas o Met não pode continuar em sua atual trajetória econômica; devemos realizar cortes nos gastos”, diz a carta de Gelb.

No caso de uma interrupção, todas as portas do Metropolitan Opera House serão trancadas, menos a do palco, e seguranças só permitirão a entrada de empregados não sindicalizados e devidamente identificados, afirma a carta.