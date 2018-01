Mesmo com som datado, Three Days Grace levanta o público

Perto de completar 20 anos, a banda canadense conseguiu amealhar uma plateia considerável e jovem. O som pesado e os temas de amor perdido e rejeição parecem ainda ter receptividade nos adolescentes.

No intervalo de cada música, a garotada gritava o nome da banda em coro, e o vocalista Matt Walst desceu por duas vezes para confraternizar com os fãs. O cover de Limp Biskit, Break Stuff, que sempre aparece nos shows, desta vez ficou de fora. A canção mais festejada foi I Hate Everything about You.

O Three Days Grace deixou o palco sob aplausos e o som de microfonia, o truque mais antigo do livro do rock, ainda assim legal. Enquanto eles se despediam do público, um número grande de pessoas corria para pegar o rock mauricinho do Foster the People.