Mesa de som usada pelo Pink Floyd em 'The Dark Side Of The Moon' será leiloada em Nova York

LONDRES - A casa de leilões Bonhams apresentou nesta segunda-feira em Londres a mesa de som usada para gravar o icônico álbum The Dark Side Of The Moon, do grupo Pink Floyd, em um evento que contou com a presença do veterano músico Nick Mason.

O modelo EMI TG12345 MK IV ficará exposto na capital britânica até o próximo dia 27 de março, quando irá à venda em um leilão que será dedicado ao Rock and Roll, em Nova York.

Mason, que foi baterista do Pink Floyd, posou para fotos ao lado da mesa, com a qual o grupo gravou, em 1971, em Abbey Road, o que foi uma de suas obras-primas, lançada em 1973.

O aparelho também foi utilizado por outros músicos famosos, como os ex-Beatles Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, em suas carreiras solo, assim como pela cantora Kate Bush e o grupo The Cure, entre outros.

O atual dono do valioso objeto - construído por engenheiros dos próprios estúdios de Abbey Road e da EMI e um dos mais modernos da época - é o produtor Mike Hedges, que o comprou em 1983.

Apesar de a casa de leilões não divulgar nenhum preço estimado, algumas publicações, como a revista especializada em música "Rolling Stone", indicaram que o valor deve chegar a "números de seis dígitos".

The Dark Side of the Moon é o oitavo álbum de estúdio do Pink Floyd, lançado em 1 de março de 1973 nos Estados Unidos e em 24 de março do mesmo ano no Reino Unido.