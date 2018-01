Mercedes Sosa é internada em estado grave na Argentina

Agência Estado e Associated Press

A cantora argentina Mercedes Sosa, que recebeu três indicações para o Grammy Latino 2009, está internada em estado delicado e respira com ajuda de aparelhos no Hospital da Trinidad, no bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina. Em um comunicado, o hospital informou nesta quinta-feira, 1º, que a cantora, de 74 anos, sofre de "uma disfunção renal progressiva". Mas pessoas próximas à artista afirmaram que ela foi internada há doze dias por um problema hepático.

De acordo com a agência de notícias estatal Telam, nas últimas horas subiu a temperatura da cantora e ela passou a usar um respirador artificial. "A voz da América Latina", como Mercedes é também conhecida, atravessa um bom momento na carreira, após seu mais recente álbum, "Cantora 1", alcançar recorde de vendas e receber as três indicações ao Grammy Latino. O prêmio será entregue em 5 de novembro, em Las Vegas.

No disco duplo, Mercedes interpreta canções clássicas do folclore latino-americano, acompanhada por artistas como Shakira, Fito Páez, Gustavo Cerati, Julieta Venegas, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Lila Downs e o grupo Calle 13.

Em setembro, Mercedes cancelou um show em Buenos Aires pois estava com um forte resfriado. Em 2003, ela teve um problema cardíaco que a afastou dos palcos por um tempo. Entre os sucessos de Mercedes Sosa como intérprete estão as canções "Gracias a la vida" e "Si se calla el cantor".