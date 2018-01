Mercedes Sosa continua em estado grave e preces aumentam

"A Negra", como é conhecida, se apresenta na Costa Rica em março de 2008, na cidade de Heredia

A cantora popular argentina Mercedes Sosa, internada em um hospital de Buenos Aires, continua em estado grave e as redes de oração se multiplicam à espera de "um milagre" que melhore a saúde da artista.

O filho da cantora, Fabián Matus, pediu neste sábado, 3, que as pessoas orem por sua mãe, que recebeu mensagens de melhora de diversas personalidades. Na sexta-feira, 2, "a negra", como Mercedes é conhecida pela cor de seus cabelos e pele morena, recebeu a unção dos enfermos do sacerdote Luis Farinello, que disse que agora "só resta esperar um milagre".

Milhares de seguidores da cantora seguem inundando de manifestações um livro de visitas de sua página oficial na internet. A presidente argentina, Cristina Kirchner, também falou nesta sexta-feira com Matus para se colocar "à inteira disposição" da família do artista.

O estado de saúde da cantora se agravou nas últimas horas como consequência do deterioração de suas funções orgânicas, segundo o último boletim médico.

Mercedes, de 74 anos, continua em coma farmacológico e com respiração assistida na Unidade de Terapia Intensiva da clínica onde ingressou, em 18 de setembro, com uma insuficiência hepática que se complicou com problemas cardiorrespiratórios.

A cantora, nascida em San Miguel de Tucumán em 1935, é a intérprete folclórica mais premiada da Argentina. Seu último trabalho, "Cantora", no qual canta com outros artistas famosos, se tornou neste ano um grande êxito de vendas na Argentina.