Menores de 18 anos entram normalmente no show de Paul McCartney

CARIACICA - Menores de 18 anos acompanhados pelos pais entraram sem restrições no Estádio Kleber Andrade para assistirem ao show de Paul McCartney, nesta segunda-feira, 10. Havia dúvidas se a entrada desses menores seria possível depois que a juíza Fabricia Gonçalves Novaretti, da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, decidiu pela proibição da presença de menores no show por falta de documentação que comprovasse a segurança das crianças e adolescentes. Um recurso foi impetrado, e a entrada foi liberada. Porém, de acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, estava proibida a entrada de menores de 10 anos. Não foi bem assim.

A reportagem presenciou pais com filhos pequenos em vários setores do estádio. "Não pediram nem documentos quando entramos", disse Fabricio Zacarias, que estava com a mulher e as filhas Luísa, de seis anos, e Julia, de quatro anos.