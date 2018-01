Menino de dez anos entrega violão roubado de Gilberto Gil Um menino, aparentando dez anos, entregou nesta sexta-feira o violão desaparecido do cantor e ministro da Cultura Gilberto Gil. O reaparecimento foi informado pela produtora de Gil à delegada titular da delegacia da Gávea, Márcia Julião. O instrumento, da marca Takamine havia sido furtado do veículo de Ben Gil, filho do ministro, no domingo passado, na zona sul do Rio de Janeiro. Desde então, policiais realizaram "diligências" à procura do violão na Rocinha, Vidigal e em comunidades vizinhas. Segundo a delegada, o violão foi devolvido em perfeito estado, dentro de sua capa e alça originais. O instrumento foi reconhecido por Ben, guitarrista da banda do pai.