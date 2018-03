Menino de 2 anos identifica 21 músicas dos Beatles em poucos segundos; assista

From Me To You, I Want To Hold Your Hand, Yesterday e Can't Buy Me Love: o pequeno Walter, de apenas 2 anos de idade, consegue identificar o nome de 21 músicas dos Beatles em menos de 2 minutos. O vídeo do garotinho quebrou a internet nesta semana. Segundo os pais do menino, o que ele mais gosta de fazer é ouvir as canções dos Beatles enquanto batuca com sua bateria de brinquedo, ou arranha algumas notas com seu ukulele. Ter um filho assim é o sonho de qualquer beatlemaníaco, não?