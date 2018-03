Memórias de Bruce Springsteen podem valer até US$ 10 mi

A autobiografia que o cantor americano Bruce Springsteen estaria preparando pode valer até US$ 10 milhões, segundo especialistas da indústria editorial citados na quarta-feira, 4, pelo jornal New York Post.

"Poderia se transformar na autobiografia de uma estrela do rock mais importante de todos os tempos", afirmou ao diário um editor interessado no projeto, que preferiu permanecer no anonimato.

Segundo ele, Springsteen, que recentemente completou 60 anos, poderia receber de US$ 9 a 10 milhões pelos direitos internacionais de suas memórias.

O autor de músicas como "Born in the USA" e "Born to Run" já conta com várias biografias não oficiais no mercado, escritas por David Marsh, marido de sua agente.

Se essas previsões se concretizarem, a autobiografia de Springsteen superaria os US$ 4 milhões pagos pelas memórias do cantor Eric Clapton e os US$ 8 milhões desembolsados pela história em livro do guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones.