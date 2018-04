Memorial de Jackson custou US$ 1,4 milhão

Associated Press

A cidade de Los Angeles disse que gastou oficialmente US$ 1,4 milhão em segurança, controle de tráfego e outros serviços em torno do evento do memorial de Michael Jackson.

