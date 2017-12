Membros do Led Zeppelin e The Doors processam site Alguns dos maiores nomes do rock ´n´ roll juntaram-se para processar o dono do site Wolfgang´s Vault, especializado em transmitir gravações raras de shows. A página eletrônica oferece milhares de gravações raras de áudio e vídeo de shows coletados durante 30 anos por Bill Graham, famoso promotor que morreu em 1991. Na segunda-feira, grandes nomes do rock, incluindo Grateful Dead Productions, Carlos Santana e membros do Led Zeppelin e do The Doors processaram o dono do site, alegando que ele está oferecendo o material de maneira ilegal para estimular vendas de outros produtos. Não foram encontrados representantes do site disponíveis para comentar o caso de imediato. O site ( www.wolfgangsvault.com ) vende também camisetas, fotos e objetos, como cartazes e ingressos de shows. Coleção Há gravações de uma grande variedade de artistas, de Bob Marley a Bob Dylan. A coleção do site foi descrita por alguns analistas como uma das mais importantes do rock reunidas em um único negócio. O processo foi apresentado na Corte Distrital do Distrito Norte da Califórnia contra William Sagan, que comprou as ações de Graham por 5 milhões de dólares do Clear Channel Entertainment há mais de três anos. "Sagan simplesmente não tem os direitos legais de explorar e lucrar com o sucesso extraordinário destes músicos", disse em comunicado Jeff Reeves, que representa os artistas. O nome Wolfgang´s Vault vem do nome original de Graham, Wolfgang Grajonca. Ele é considerado pela indústria de música como criador do conceito moderno de promoção de shows. A área de apresentações ao vivo online, tanto em áudio como em vídeo, vem crescendo entre empresas como a AOL, da Time Warner Inc., e MSN, da Microsoft Corp. Estas companhias dizem que os anunciantes estão à procura de conteúdo original com bom desempenho de formato de vídeo online.