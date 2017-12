Melodia Cucaracha, um vídeo-ópera de Lívio Tragtenberg Um mineiro da cidade de Governador Valadares arranja um "bico" como engraxate no World Trade Center. Toda a sua sorte acaba, literalmente, indo pelos ares: ele começa a trabalhar lá justamente no fatídico 11 de setembro de 2001. Essa é apenas uma das muitas histórias de imigração ilegal que será contada no espetáculo musical irônico e bem-humorado criado pelo músico Livio Tragtenberg, "Melodia Cucaracha - Uma Ópera Ilegal", que estréia amanhã, às 21 horas, no Teatro do Sesc Ipiranga. O espetáculo não será formado apenas por músicas compostas para tratar do tema. Imagens registradas em Miami, a cidade mais latina da Flórida, nos Estados Unidos, serão projetadas em sete telões dispostos a 360º dentro do teatro. "Filmei Miami de dentro de um carro e quero que a platéia tenha a mesma sensação quando entrar no teatro", conta Tragtenberg. Platéia vai receber letras das músicas para cantar com o elenco Aliás, a platéia terá participação importantíssima no decorrer do que o músico chama de "vídeo-ópera". "A única coisa que posso contar, para não estragar a surpresa, é que, logo na entrada, as pessoas receberão as letras das músicas para cantá-las conosco." Para compor a banda, o músico chamou Beto Sodré (percussão), Gustavo Sarzi (teclados), Webster Santos (violão, guitarras e contrabaixo), além do próprio Tragtenberg no clarone e saxofone. Já o elenco será formado pela cantora e atriz Neusa Romano, que viverá, entre outras personagens, a boliviana que tenta a vida em São Paulo como manicure, e pelo músico paraguaio Vicente Castillo, que atua na Orquestra de Músicos das Ruas de São Paulo. A idéia de chamar a atenção para essa questão que atinge milhares de pessoas em todo o mundo já vem de tempos. Tragtenberg, que trabalha no exterior desde 1986, sempre se sentiu incomodado com a situação dos imigrantes ilegais. E decidiu fazer o espetáculo. "Durante toda a minha carreira trabalhei fora do Brasil como músico, mas esta questão sempre esteve à minha volta. Participo dela de forma indireta há 20 anos." No ano passado, o músico criou a Nervous City Orchestra em Miami, banda que reúne 14 músicos de toda a América Latina. A direção do espetáculo, assim como a composição de todas as melodias e letras (a grande maioria em espanhol) foram feitas por Tragtenberg. "As histórias são contadas num tom tragicômico e politicamente incorreto", diz ele. Em ritmos latinos, como a trova cubana, o merengue, o zouk, o mambo e a salsa, as letras contam histórias vividas por imigrantes ilegais reais e fictícios. A história da haitiana, detida com um crânio na mala, por exemplo, foi tirada de uma notícia de jornal ("Myrlene Severa, o que faz esse crânio na mala amarela? Oferenda pro papa Bom Dieux. Myrlene, na América isso é bobagem, você vai em cana, e é por vadiagem"). Também deve ocorrer uma participação especial de um taxista brasileiro que Tragtenberg conheceu há poucos dias. "Durante uma corrida de táxi, ele me contou que foi vítima de trabalho escravo em Portugal, com toda a sua família. Peguei o seu celular e, se der tudo certo, ele deve entrar ao vivo por telefone para contar a sua história." "Melodia Cucaracha - Uma Ópera Ilegal" se passa no mítico cabaré Tropicana, anterior à tomada do poder de Fidel Castro em Havana, Cuba. A apresentação das músicas, os vídeos e as histórias contadas pelos imigrantes ocorrem em uma só noite no cabaré. Melodia Cucaracha - /sesc Ipirang. Rua Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6.ª e sáb, 21h; dom. 20h. R$ 9 a R$ 24. Até 27/8.