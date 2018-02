O sambista Moacir Cardoso de Abreu Castelo Branco, o Melão da Mangueira, morreu nesta quinta-feira, aos 77 anos, vítima de enfarte. Ele era sambista veterano da Mangueira e pertencia ao Conselho Superior de Baluartes da escola. O velório do sambista acontece no Memorial do Carmo, no Caju, e o enterro será realizado nesta sexta, no Memorial do Carmo.