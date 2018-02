Meghan Trainor desbanca Taylor Swift na parada de álbuns da 'Billboard'

O disco de estreia da cantora pop Meghan Trainor, Title, tirou Taylor Swift do topo da parada de álbuns da Billboard, que ela ocupava há três semanas, na quarta-feira, 21.

O álbum, impulsionado pelas canções All About That Bass, que liderou a parada de singles, e Lips Are Movin, vendeu 195 mil cópias, 377 mil downloads de canções e quase oito milhões de streams, de acordo com cifras compiladas pela empresa de consultoria Nielsen SoundScan.

Na parada recém-reformulada da Billboard, isso representou 238 mil cópias vendidas, superando as 131 mil de 1989, de Taylor, que caiu para a segunda posição. O disco mais recente de Taylor foi o mais vendido durante nove das doze semanas desde seu lançamento.

A estreia de Meghan –uma ampliação do EP de mesmo nome lançado em 2014– chega três semanas antes do prêmio Grammy, no qual a cantora e compositora de 21 anos foi indicada para canção e gravação do ano por All About That Bass, canção pop com sonoridade em estilo anos 1960 sobre diferentes tipos de corpos femininos.

Bass liderou a parada de canções Billboard Hot 100 durante oito semanas consecutivas no ano passado.

Outras novidades entre as 10 mais tocadas são Kidz Bop 27, uma coletânea de canções cantadas por crianças, na terceira posição e Uptown Special, do produtor Mark Ronson, no quinto lugar.

O sucesso Uptown Funk!, de Ronson e Bruno Mars, foi a canção mais baixada na parada de downloads pela terceira semana seguida –400 mil downloads, um aumento de 60 mil em relação à semana passada.