Mecha de cabelo de David Bowie é vendida em leilão por muito mais que o esperado

Uma mecha do cabelo de David Bowie guardada por uma ex-funcionária do Museu de Cera Madame Tussauds, de Londres, desde 1983, quando ele ganhou uma estátua lá e compareceu ao espaço para que a equipe criasse o molde, superou as expectativas da casa de leilões Heritage Auctions.

A ideia era que a mecha alcançasse o valor de US$ 4 mil, mas foi vendida no sábado, 25, por nada menos que US$ 18.750.

David Bowie morreu em janeiro deste ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, a casa de leilões quer vender outros itens referentes ao músic, como o disco Hunky Dory, de 1971, com sua assinatura. O lance inicial é US$ 625.