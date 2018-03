McCartney vai se casar no mesmo cartório de união com Linda, diz jornal

LONDRES - O ex-beatle Paul McCartney vai trocar alianças com Nancy Shevell no mesmo cartório onde foi realizado seu primeiro casamento, informou nesta sexta-feira o jornal britânico 'Daily Mail'.

De acordo com a publicação, o terceiro casamento de McCartney, de 69 anos, acontecerá em novembro no cartório de Marylebone, que fica no centro de Londres. O que chama atenção é o lugar escolhido pelo cantor, exatamente o mesmo onde se casou com Linda Eastman em 1969. Além disso, há quase um ano, uma das filhas de Paul e Linda, Mary McCartney, também contraiu matrimônio no mesmo cartório.

A confirmação do casamento de Paul McCartney veio à tona nessa semana. "Macca" oficializará sua união com a milionária nova-iorquina Nancy Shevell, de 52 anos. A festa deverá acontecer no condado inglês de Sussex, onde o cantor possui uma fazenda.

Após a morte de sua primeira esposa, em 1998, o ex-beatle voltou a se casar em 2002, com a ex-modelo Heather Mills. Porém, a união não durou muito e terminou em divórcio, seis anos depois.

Com Linda, sua primeira esposa, McCartney teve três filhos: Mary, nascida em 1969, a estilista Stella, em 1971, e James, em 1977