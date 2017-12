McCartney vai pagar ONG para não desfilar com ex-mulher O divórcio em andamento de Paul McCartney e a ex-modelo Heather Mills, que foi sua esposa por quatro anos, já está saindo caro para o músico britânico. Segundo a imprensa britânica, o ex-Beatle está disposto a pagar uma compensação de 2,25 milhões de euros aos organizadores de uma festa beneficente em Los Angeles para não ter que dividir o palco com sua ex-esposa. O evento, organizado pela ONG Adopt-A-Minefield (Adote um Campo de Minas, em inglês) e programado para outubro, em Beverly Hills, foi suspenso devido à ausência do músico. McCartney e Hills foram a principal atração da festa contra as minas durante cinco anos consecutivos. Segundo uma pessoa próxima a Heather Mills, citada pelo jornal "Daily Mail", apesar de tudo o trabalho filantrópico continua unindo o casal e McCartney continuará patrocinando a ONG. O diretor da Adopt-A-Minefield na Grã-Bretanha, Keith Kelly, explicou que Paul é obrigado a pagar uma compensação, mas não entregou nenhum cheque por enquanto. "Ele nos ajuda porque sabe que se o evento não acontecer será uma grande perda econômica, já que na festa são arrecadados normalmente até 1,5 milhão de libras", disse Kelly.