McCartney se casa domingo pela terceira vez--jornais britânicos

Os tablóides The Daily Mirror e The Sun informaram que McCartney e Shevell se casariam no escritório de registros de Marylebone, em Londres, diante de 30 convidados.

É o mesmo lugar onde o ex-Beatle de casou em 1969 com sua primeira esposa, Linda, que morreu de câncer de mama em 1998.

Um porta-voz de McCartney disse à Reuters, por email, que não comentaria as notícias, que classificou como "especulação".

Shevell, de 51 anos, é divorciada. Acredita-se que ela e McCartney, de 69 anos, começaram a sair depois da amarga separação do artista com sua segunda esposa, a ex-modelo Heather Mills.

(escrito por Michael Roddy)