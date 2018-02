McCartney participa de disco em prol de famílias de vítimas de desastre em estádio

Já comprometidos com o disco estão artistas como Robbie Williams, a ex-Spice Girl Melanie C, Holly Johnson, do Frankie Goes to Hollywood, e Gerry Marsden, do Gerry and the Pacemakers.

A versão de "He Ain't Heavy, He's My Brother" chegará às lojas no dia 17 de dezembro e é uma das favoritas a ser o hit número 1 do Natal nas paradas britânicas.

O single beneficiará as famílias de Hillsborough, que fizeram campanha durante mais de 20 anos para derrubar a versão oficial da tragédia, que culpa os torcedores por estarem embriagados, sem ingresso e tentando entrar no campo lotado.

Noventa e seis torcedores do Liverpool morreram esmagados no estádio Hillsborough, em Sheffield, e um inquérito independente este ano concluiu que a política tentou jogar a culpa nos torcedores para cobrir a própria incompetência.

(Reportagem de Mike Collett-White)