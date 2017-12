McCartney pagará mais de ? 170 milhões a sua ex-mulher Paul McCartney, cuja separação de Heather Mills se transformou em numa verdadeira "guerra", pagará a sua ex-mulher 120 milhões de libras, o equivalente a 177 milhões de euros, em um acordo secreto de divórcio, segundo a edição deste domingo do tablóide News of the World. Segundo o jornal britânico, o ex-Beatle tomou tal decisão por razões de saúde e por recomendação de seus filhos. Aparentemente, McCartney, de 64 anos, visitou um psiquiatra por causa de sua separação de Mills, em maio, após quase quatro anos de casamento. "Se isto continuar, vai te matar. Ser feliz é muito mais importante que o dinheiro", teriam dito os filhos do músico. Publicamente, o ex-Beatle pagará a sua ex-mulher 10 milhões de libras (14,8 milhões de euros), mas o acordo privado soma 177 milhões de euros, segundo o tablóide. Nessa quantia estão incluídos 4,4 milhões de euros ao ano por ter chegado a um acordo de divórcio, 2,9 milhões ao ano para manter sua filha Beatrice e 11,6 milhões para custear suas casas na Europa e nos Estados Unidos, afirma o jornal. Também estão incluídos no total 3 milhões de libras, o equivalente a 4,4 milhões de euros, para financiar casas no Reino Unido e mais de 2,9 milhões de euros para despesas gerais por um período de 15 anos. McCartney, cuja fortuna é avaliada em mais de 1,2 bilhão de euros, pediu o divórcio em maio de 2006 por considerar que seu casamento de quatro anos tinha acabado devido às constantes discussões entre o casal, segundo a imprensa. Desde então, a difícil relação de McCartney e sua ex-mulher chamaram a atenção dos meios de comunicação britânicos.