McCartney oferece 75 milhões de euros para ex-mulher Paul McCartney se disse disposto a pagar cerca de 75 milhões de euros pelo divórcio de Heather Mills, publicou neste domingo o News of the World. Segundo o jornal, o músico, que ficou casado com a ex-modelo por quatro anos, fez a oferta com a intenção de pôr um fim definitivo a uma disputa legal que não se sente disposto a enfrentar. O jornal diz não acreditar, no entanto, que Heather Mills irá se contentar com essa oferta. A fortuna de Paul McCartney está estipulada em mais de 1,2 bilhões de euros. Segundo fontes citadas pela imprensa, a ex-modelo desejaria obter cerca de 300 milhões de euros. O News of the World revelou que Heather acusou, nesta semana, o ex-marido de humilhá-la, ao congelar a conta conjunta do casal. De acordo com o jornal, na última segunda-feira, quando Heather tentou comprar um bilhete de trem para ir de Rye a Londres, onde tinha uma reunião com seus advogados, teve seu cartão rejeitado. Já o Sunday Express publicou que o músico alterou totalmente o interior da mansão compartilhada pelo casal, para se livrar da decoração minimalista que havia sido escolhida pela ex-modelo.