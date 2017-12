McCartney lança disco de música clássica em setembro Paul McCartney lançará em 25 de setembro o disco "Ecce Cor Meum", o quarto trabalho de música clássica feito pelo ex-Beatle desde o lançamento de "The Liverpool Oratório", em 1991. A peça foi composta por McCartney por causa de um pedido de Anthony Smith, ex-presidente da Magdalen College de Oxford, que queria um tema inédito para ser executado na nova sala de concertos desse centro. Smith pediu ao ex-beatle uma peça que pudesse ser cantada em coral por jovens de todo o mundo, assim como a obra "Messiah", de Handel. O trabalho custou mais de oito anos de preparação a McCartney, que deu continuidade à tradição do Magdalen College de solicitar composições a músicos famosos. "Ecce Cor Meum" é uma oração de quatro movimentos, acompanhada de coro e orquestra, e cujo texto combina letras em inglês com alguns parágrafos em latim. "Como os corais de todo o mundo conhecem o latim, pensei que seria apropriado empregá-lo em alguns momentos da peça", comenta McCartney em sua página de internet, na qual menciona seus conhecimentos dessa língua. Para compor a peça, o ex-beatle começou a trabalhar na melodia da obra antes de buscar um tema que encaixasse bem com a música. A idéia da letra da obra foi encontrada durante uma apresentação de McCartney em um concerto realizado na igreja de Santo Inácio de Loyola, em Nova York, quando o ex-Beatle viu a inscrição "Ecce Cor Meum" em uma estátua. A primeira versão da peça foi executada em 2001 pelo Coral do Magdalen College, no Teatro Sheldonian de Oxford, que serviu para que McCartney pudesse "corrigir erros". Produzida por John Fraser, "Ecce Cor Meum" foi gravado este ano nos estúdios de Abbey Road, entre 13 e 17 de março. Os intérpretes são a soprano Kate Royal, os corais do King´s College e do Magdalene College, e a orquestra da Academy of St. Martin in the Fields, todos sob a direção de Gavin Greenway.