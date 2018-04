McCartney faz apresentação no mesmo local que os Beatles

Paul McCartney retornou ao Teatro Ed Sullivan em Nova York, 15 anos depois que os Beatles fizeram sua primeira aparição na televisão naquele local.

Desta vez, McCartney pôs um outdoor a partir do topo do teatro para milhares de fãs na quarta-feira, 15. A performance foi exibida durante a primeira apresentação do Beatle no programa "Late Show" com David Letterman.

Os Beatles fizeram o primeiro show transmitido pela tevê no Ed Sullivan Show em 9 de fevereiro de 1964.

McCartney abriu a turnê no Citi Field, que é um estádio aberto este ano em Nova York. A pré-estreia foi no Shea Stadium, o mesmo lugar onde os Beatles fez uma performance para uma multidão histérica em 1965.