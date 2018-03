McCartney fará show gratuito no México

O ex-Beatle Paul McCartney se apresentará em um show gratuito no México no próximo dia 10 de maio, quando se comemora o Dia das Mães no país.

O show ocorrerá no Zócalo, a principal praça pública da capital, Cidade do México, e será dois dias depois do show que ele dará no Estádio Azteca, o principal estádio de futebol do país.

A novidade foi anunciada hoje pelo chefe de governo do Distrito Federal, Marcelo Ebrard, em sua conta no Twitter.

Calcula-se que mais de 200 mil pessoas poderão assistir ao show gratuito de McCartney na praça do Zócalo.