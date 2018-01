McCartney e Ringo Starr se reúnem para gravar em estúdio

os Ex- Beatles Paul McCartney e Ringo Starr colaboraram juntos pela primeira vez em sete anos, informa nesta segunda-feira a conta do ex-baterista da lendária banda de Liverpool no Twitter.

Os músicos veteranos e os únicos integrantes vivos do famoso grupo de Liverpool, se reuniram no fim de semana passado para trabalhar no último álbum de Starr.

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. ✌️☯☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn — #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017

Mediante um tweet, acompanhado de uma foto, Starr dedicou palavras a seu companheiro McCartney: "Obrigado por vir, colega, e por tocar. Grande baixo. Paz e amor".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A essa sessão de gravação de McCartney e Starr se uniu também Joe Walsh, ex-membro do grupo americano Eagles, de acordo com uma segunda imagem divulgada no tweet do baterista britânico.

Segundo Starr, Walsh se uniu para tocar com os dois ex-integrantes dos Beatles.

Também o produtor Bruce Sugar, que trabalhou nos últimos trabalhos de Starr, publicou uma foto com os dois ex-Beatles no Facebook.

Da mesma forma que Starr, Sugar escreveu em um tweet outra mensagem dedicada aos outros artistas, na qual dizia: "Um dia mágico no estúdio com estes dois".

Ambos músicos já colaboraram em 2010 para um álbum gravado por Starr, Y Not , no qual McCartney tocava o baixo no tema Peace Dream e cantando Walk With You .