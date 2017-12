McCartney e Ringo Starr podem tocar juntos em 2007 Os ex-Beatles Paul McCartney e Ringo Starr poderão se reunir para tocar ao vivo juntos pela primeira vez desde meados da década de 1960, para participar das comemorações de sua cidade natal Liverpool, que em 2007 será coroada Capital Cultural da Europa. McCartney, de 64 anos, foi contratado para tocar na cerimônia de abertura, e agora os organizadores querem que Ringo toque junto a ele. "Já está confirmado que Paul tocará no evento, mas conseguir que Ringo se una a ele no palco" seria sensacional, declarou uma fonte do grupo que organiza as comemorações. "Será certamente um plano maravilhoso", acrescentou. Segundo a fonte, "será muito emocionante para as pessoas de certa idade que possam ver os dois Beatles ainda com vida tocarem juntos em sua cidade natal pela primeira vez desde meados da década de 1960".