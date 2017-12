McCartney é flagrado com milionária americana casada

O ex-beatle Paul McCartney, que enfrenta um duro processo de divórcio, foi visto em clima romântico com uma milionária casada em uma praia dos Estados Unidos, segundo a edição desta terça-feira, 6, do jornal The Sun. McCartney passou horas na companhia de Nancy Shevell, casada com um poderoso advogado americano, durante uma recente viagem a Long Island, em Nova York, de acordo com o jornal. Aparentemente, o cantor, de 65 anos, e Nancy, de 47, jantaram juntos e visitaram suas respectivas mansões na ilha, onde McCartney e a amiga foram fotografados enquanto caminhavam por uma praia e se beijavam no automóvel dele. McCartney também foi visto fazendo compras em uma exclusiva loja de lingerie antes de sair com Nancy, segundo o The Sun, que publicou várias fotografias dos dois. Uma testemunha que viu o casal em um restaurante disse ao jornal britânico que os dois foram vistos juntos seis vezes em agosto. A fonte disse que Nancy comparece a muitos eventos de Long Island que também contam com a presença de McCartney, e é possível que os dois se conheçam há algum tempo. Nancy pertence a uma família rica dos Estados Unidos, se casou em 1984 com Bruce Blakeman, sócio de um importante escritório de advocacia de Nova York, e é mãe de um adolescente, Arlen. De acordo com o The Sun, Nancy e o marido são ligados ao Partido Republicano e doaram dinheiro para a campanha presidencial de George W. Bush em 2004. McCartney viajou recentemente aos Estados Unidos após uma dura batalha nos tribunais no processo do seu divórcio de Heather Mills, de 39 anos. O cantor, que ainda não chegou a um acordo com a ex-mulher, se separou em maio de 2006 após quatro anos de casamento.