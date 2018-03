McCartney deve reunir 150 mil pessoas em show gratuito no México

O ex-Beatle Paul McCartney reunirá mais de 150 mil pessoas na próxima quinta-feira, 10 de maio, no Zócalo (praça central) da Cidade do México, onde fará uma apresentação gratuita, previu nesta quinta-feira a Secretaria de Turismo da capital mexicana.

O secretário Carlos Mackinlay explicou em entrevista coletiva que a capacidade desta representativa praça da capital é de 111 mil pessoas, mas que prevê a presença de pelo menos 150 mil, porque as ruas divisórias serão fechadas e receberão seis torres com telas de vídeo e alto-falantes.

Para este evento a administração da capital mobilizou 3 mil pessoas de vigilância e segurança, disse o secretário.

Desta forma, graças aos patrocinadores que permitem a gratuidade da apresentação, McCartney se somará à lista de artistas que se apresentaram nesta praça, como a colombiana Shakira e os mexicanos Tigres del Norte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este tipo de evento permite aos mexicanos ver ao vivo artistas que não poderiam presenciar de outra forma, já que a maior parte da população não pode pagar o custo de uma entrada, que supera os aproximadamente 250 pesos por dia (US$ 19) da renda média dos mexicanos.

Além da atuação no Zócalo (praça central), o ex-Beatle oferecerá mais duas apresentações. A primeira no dia 5 no município de Zapopan, em Jalisco, oeste do país, e no dia 8 de maio atuará no mítico Estádio Asteca da capital mexicana.

Os preços das entradas oscilam entre 372 pesos (US$ 28), as das últimas fileiras, até 12.720 pesos (US$ 962) das primeiras.

Além disso, há pacotes especiais que alcançam os 28.600 pesos (US$ 2.163) e que incluem, entre outros bônus, assistir aos testes de som e produtos oficiais da turnê.