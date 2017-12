MC Marcinho sofre tentativa de assalto no Rio O funkeiro Márcio André Nepomuceno, o MC Marcinho, autor dos sucessos "Glamurosa" e "Rap do Solitário" sofreu uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira em Realengo, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. O cantor estava em Toyota Corolla preto, junto com sua mulher, MC Cacau e seu filho de nove meses, Márcio, parado em um sinal quando bandidos já chegaram atirando, e anunciaram o assalto. Três tiros foram disparados contra o carro. Estilhaços da bala chegaram a atingiram a mão direita da mulher do funkeiro, sem gravidade. Após a tentativa de assalto, MC Marcinho contou que saiu do carro, para entregar o carro aos bandidos, mas o Toyota andou sozinho e acabou batendo em um poste. Os bandidos decidiram fugir sem levar nada.