Maurice White, fundador do Earth, Wind & Fire, morre aos 74 anos

Maurice White, o fundador da banda Earth, Wind & Fire, morreu aos 74 anos. O irmão do cantor, Verdine White, afirmou que ele faleceu na última quarta-feira, 3, em casa, em Los Angeles. Maurice White sofria do mal de Parkinson. O Earth, Wind & Fire vendeu mais de 90 milhões de discos pelo mundo e ganhou seis prêmios Grammy. Ele também entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em 2000.

O grupo de R&B, soul e funk foi fundado em 1969 e teve o maior sucesso nos EUA com Shining Star, em 1975. Eles emplacaram diversas outras músicas nas paradas norte-americanas, como Sing a song, September, After the love has gone e Let's groove. Ele também foi produtor e trabalhou com cantoras como Barbra Streisand e Cher. Maurice escreveu e produziu o hit Best of my love, do grupo Emotions.

Maurice White revelou que sofria de Parkinson há 15 anos, na época em que a banda entrou no Hall da Fama do Rock. Mas ele já tinha sintomas do mal desde 1980. Ele parou de fazer turnês com o grupo em 1995.