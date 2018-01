Matisyahu canta pela primeira vez no Brasil Além do astro californiano Ben Harper, o Festival de Verão de Salvador acaba de anunciar outra atração internacional de peso. Trata-se de Matisyahu, compositor e cantor americano que vem fazendo sucesso e provocando polêmica com sua mistura de reggae clássico e judaísmo ortodoxo. Atração da primeira noite do festival, Matisyahu acaba de ser indicado ao prêmio Grammy de 2007 na categoria de melhor álbum de reggae, com o CD Youth. Esta é a primeira vez que o cantor vem ao Brasil e depois de Salvador canta no Rio (dia 29) e em São Paulo (dia 31). Produzido por um mestre do gênero, Bill Laswell, Youth foi lançado no Brasil em 2006 é o terceiro álbum do cantor em apenas dois anos. Baseado no reggae tradicional, da escola de Bob Marley, Matisyahu incorpora elementos do folk, do rock e do hip-hop, e interpreta letras pacifistas que têm repercutido muito além da comunidade judaica.