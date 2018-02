Mastodon divulga primeiro single do novo disco

SÃO PAULO - A banda norte-americana de metal Mastodon divulgou "Black Tongue", primeiro single de seu novo álbum.

The Hunter, quinto trabalho de estúdio do grupo, tem previsão de lançamento para 27 de setembro. Em entrevista à MTV alemã no mês de maio, a banda afirmou que o título (O Caçador, em tradução para o português) é uma homenagem ao irmão do guitarrista Brent Hinds, que morreu inesperadamente em uma viagem de caça no final do ano passado.

Na descrição na página do YouTube, a banda explica que o vídeo não é exatamente um clipe, mas um making of que apresenta trechos da confecção da escultura que estampa a capa do álbum, vista ao lado. Confira abaixo o vídeo: