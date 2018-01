Massacration é atração do 'Estadão + Música' desta semana

Após um período sabático de 5 anos, o Massacration está de volta. Após confirmar uma apresentação no dia 26 de agosto, no Tropical Butantã, em São Paulo, a banda é a atração do Estadão + Música desta quarta-feira, 14.

Criado em 2002, como parte do programa humorístico Hermes e Renato, da MTV, o Massacration ficou conhecido por fazer sátiras às bandas de heavy metal dos anos 80, brincando com todos os clichês em torno dos grupos da época com letras escrachadas, vocais agudos, roupas de couro e rítmica acelerada.

Com roupas cheias de rebites de metal e cabelos compridos e desfiados, o sucesso foi imediato e no dia seguinte à exibição do episódio, a banda fictícia era o principal assunto nos corredores da emissora.

O receio de que fãs de heavy metal resistissem à brincadeira não se concretizou e o trabalho foi bem aceito. Depois de um começo avassalador, a banda lançou os álbuns Gates of Metal Fried Chicken of Death (2005) e Good Blood Headbangers (2009), foi escalada para os principais festivais de rock do país como Abril Pro Rock, o Planeta Atlântida e o Porão do Rock, além de abrir vários shows do Sepultura.

O Estadão + Música vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15h, e sempre recebe um artista ao vivo para tocar e conversar sobre música. O programa é transmitido pela página oficial do Cultura Estadão no Facebook.