Mary J. Blige lidera homenagem a Michael Jackson em Viena

Treze artistas até agora já confirmaram a participação no evento, marcado para 26 de setembro diante do castelo de Schoenbrunn, em Viena, disseram a jornalistas em coletiva de imprensa em Viena um irmão de Michael, Jermaine Jackson, e o produtor Georg Kindel.

A previsão é que entre 20 e 25 artistas acabem confirmando sua participação. Outros nomes serão revelados em coletivas de imprensa em Londres, na quarta-feira, e Berlim na quinta, disse Kindel.

Diante de uma platéia prevista de 65 mil pessoas --além de milhões de outras diante de telas de TV em todo o mundo--, os artistas vão reinterpretar os maiores sucessos de Michael Jackson, incluindo "Billie Jean," "Thriller" e "Bad."

Jermaine fará um dueto virtual com seu irmão, que morreu de overdose de medicamentos em 25 de junho e será mostrado em projeções de vídeo no palco, que terá 50 metros de largura e ficará diante do palácio do século 17.

Os cantores terão o reforço da banda e dos dançarinos que iriam acompanhar Michael Jackson em sua série prevista de concertos "This Is It," em Londres, antes de o rei do pop morrer, em junho.

A atriz Angela Bassett, que fez o papel de Katherine, a mãe de Michael Jackson, no filme em duas partes "The Jacksons: An American Dream," vai apresentar trechos da vida de Michael.

Numa grande final, todos os artistas, incluindo a boyband alemã US5, vão cantar juntos "We Are The World" ou "Heal the World."

Jermaine disse que seus filhos e sua mãe, Katherine Jackson, estarão presentes.

Os ingressos estão sendo vendidos em etapas, por entre 91 e 745 dólares. Mais de metade já foram vendidos.