Mary J. Blige e Andrea Bocelli vão cantar pelo Haiti no Grammy

A cantora Mary J. Blige e o tenor italiano Andrea Bocelli vão interpretar a música "Bridge Over Troubled Water", de Simon & Garfunkel, na premiação do Grammy no domingo para levantar dinheiro para as vítimas do terremoto do Haiti.

Os organizadores do Grammy disseram nesta quarta-feira que o áudio e o vídeo da apresentação especial estarão disponíveis no iTunes logo depois da transmissão ao vivo na cerimônia de premiação em 31 de janeiro em Los Angeles.

Todo o lucro irá para o trabalho da Cruz Vermelha no Haiti.

A apresentação também homenageará a canção "Bridge Over Troubled Water", que ganhou Grammys de gravação do ano, canção do ano e álbum do ano há 40 anos.

A colaboração entre Blige e Bocelli acontece após um teleton de duas horas em prol das vítimas do terremoto no Haiti, que levantou mais de 61 milhões de dólares na semana passada.

(Reportagem de Jill Serjeant)