Mary J. Blige conquista nove prêmios no Billboard Awards Mary J. Blige foi a grande vencedora do Billboard Music Awards, realizado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, e transmitido ao vivo pela Fox. A cantora ganhou impressionantes nove estatuetas com o álbum The Breakthrough, inclusive nas categorias melhor artista de R&B/Hip-hop do ano, melhor artista femina de R&B do ano e melhor álbum de R&B/Hip-hop do ano. The Breakthrough, lançado em dezembro de 2005, vendeu 2,6 milhões de cópias desde então. O Billboard Awards, prêmio organizado pela revista Billboard, premia os artistas que bateram recordes de vendas ao longo do ano. Mary J. Blige, a estrela da noite, arrasou na cerimônia de premição cantando os hits Enough Crying e Take me as I am. "Eu tenho consciência de que, se eu não me amar, ninguém amará. Ninguém vai me amar mais do que eu mesma", disse ela à imprensa, após o encerramento do evento. Novatos levaram a melhor Chris Brown, de 17 anos, ganhou nas categorias melhor revelação do ano, melhor artista masculino do ano e melhor artista do ano. "Eu tenho 17. Isso é loucura", declarou Brown. "Minha mãe ainda me estimula a ser humilde. Ela me diz pra arrumar minha bagunça, limpar o quarto, essa coisas", acrescentou ele. A jovem Rihanna e a vencedora de uma das edições do reality show American Idol Carrie Underwood também foram premiadas. Com 18 anos, Rihanna deixou para trás veteranas como Mary J. Blige e Beyonce e levou na categoria melhor artista feminina. "Eu realmente não consigo sentir minhas pernas, isso é fenomenal", declarou Rihanna. Carrie ganhou nas categorias álbum mais popular e melhor álbum country por Some Hearts, e foi nomeada a artista country do ano. A cantora canadense Nelly Furtado, que ficou famosa com a canção I´m Like a Bird venceu na categoria melhor música pop por Promiscuous, cantada em parceria com o rapper Timbaland. Falando em rap, T.I foi eleito o rapper do ano pelo álbum solo King. O grupo canadense Nickelback levou para casa o prêmio de melhor álbum de rock por All the Right Reasons e melhor artista-duo/grupo do ano. Paris Hilton e Britney Spears se ausentam Janet Jackson, irmã do astro Michael Jackson, cantou na cerimônia o clássico dos anos 80 The Pleasure Principle fazendo uma "mistura" com o hit So Excited de seu mais recente álbum, 20 Y.O, lançado este ano. Entre outras apresentações, agitaram o Billboard Awards a cantora Gwen Stefani e Fergie, integrante do grupo de hip-hop americano Black Eyed Peas, que cantou Fergalicious. Tony Bennett foi homenageado por sua carreira musical com o Billboard Century Award. A dupla Paris Hilton e Britney Spears, que faria uma participação especial na cerimônia, não compareceu ao evento. No domingo, o porta-voz da modelo e herdeira de rede de hotéis Hilton comunicou que ela não iria ao Billboard Awards porque não não gostou das piadas que teria de fazer. "Paris não quer dizer nada que possa machucar ou envergonhar alguma pessoa que ela conheça", declarou Elliot Mintz. A top teria recebido o roteiro na sexta-feira e considerado o texto "censurável".