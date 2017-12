Martin Scorsese pode dirigir documentário sobre os Ramones

O consagrado diretor Martin Scorsese pode fazer um filme sobre os Ramones. A informação foi confirmada por Jeff Jampol, empresário que administra o espólio do grupo, em entrevista à revista americana Billboard.

"O aniversário de 40 anos do primeiro disco dos Ramones está chegando", disse Jampol. "Temos muitos projetos até lá, incluindo um documentário, já que conseguimos muitas imagens inéditas da banda americana durante as turnês da década de 1970 e 1980.

Outros projetos mencionados por ele incluem um livro sobre os anos iniciais da banda comandada por Joey Ramone e uma peça de teatro inspirada na carreira do grupo. Em julho, o baterista Tommy Ramone, até então o último membro vivo do quarteto original, morreu aos 65 anos.

Martin Scorsese já dirigiu vários documentários com temática musical, como No direction home, sobre Bob Dylan, Shine a light, sobre os Rolling Stones, e Living in the Material World, sobre o ex-Beatle George Harrison.