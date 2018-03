Maroon 5 lança o clipe 'Never Gonna Leave This Bed'

A banda Maroon 5 acaba de lançar o clipe da música Never Gonna Leave This Bed, que faz parte do álbum Hands All Over, terceiro disco de estúdio do grupo americano, lançado no ano passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No vídeo, o vocalista Adam Levine contracena com a própria namorada, a modelo russa Anne Vyalitsyna. O casal permanece deitado em uma cama que circula por vários pontos da cidade de Los Angeles, na Califórnia.

A banda também contou com a ajuda dos fãs, que, a pedido dos integrantes, apareceram em diversos locais de gravação. Pelo Twitter, Adam Levine agradeceu a presença das pessoas: "Muito obrigado a todos que compareceram. Vocês fizeram a coisa funcionar. Este clipe é amplamente especial", declarou.